В Пулково 12 июня отменили семь рейсов и три задержали

В Пулково 12 июня отменили семь рейсов и три задержали
В Пулково отменены и задержаны рейсы. Фото: "ВВСС"

В воскресенье, 12 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены семь авиарейсов и три задержаны. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Анталью (должен был вылететь в 3:10, 7:30), Ереван (8:40), Даламан (15:25), Анапу (16:00), Москву (21:20), Нур-Султан (22:00).

Также есть задержанные рейсы. С опозданием вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Стамбула, который должен был покинуть Северную столицу в 1:30, но его отложили до 18:45. Вылет рейса в Екатеринбург отложили с 6:55 на 8:00. Кроме того, задерживается рейс перевозчика Turkish Airlines до Антальи — пассажиры улетят не в 13:05, а в 13:45.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке.

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