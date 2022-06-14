Петербуржцам пообещали дожди и грозы 14 июня

Дожди и похолодание ждут петербуржцев во вторник. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дожди и похолодание ждут петербуржцев во вторник. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На Петербург надвигаются дожди и грозы. Всему виной циклон, добравшийся до Северо-Западного округа.

Как сообщил ведущий синоптик метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Северной столице во вторник, 14 июня, будет устанавливать северная периферия циклона, центр которого расположился на юго-западе СЗФО. Он принес облачную погоду, а во второй половине дня начнутся дожди и местами грозы.

Сегодня в Петербурге похолодает до +19…+21 градуса, в отдельных районах Ленобласти может быть всего +16 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление упадет до 753 мм рт.ст., что ниже нормы.

Дожди сохранятся и в среду, а температура продолжит понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что половина месячной нормы осадков выпадет в Петербурге в ближайшие три дня.