Из квартиры бухгалтера в Петербурге украли золото и валюту на 1,3 миллиона рублей

Из квартиры жительницы Выборгского района пропали золото и валюта на 1,3 миллиона рублей. Вора разыскивают.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в отдел полицию обратилась 40-летняя бухгалтер, проживающая в квартире на улице Жени Егоровой, 10/1.

По ее словам, кто-то проник к ней домой и украл золотые браслеты, кольца и подвески. Кроме того, пропали 1,2 миллиона рублей, 1000 долларов и 1000 евро. Женщина оценила ущерб на 1,3 миллиона рублей.

Охранной сигнализации и видеонаблюдения в квартире нет. Полицейские изъяли с места преступления дверной замок, ключи, отпечатки пальцев и следы обуви.

Возбуждено уголовное дело о крупной краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Петербурга ударила супруга ножом во время застолья.