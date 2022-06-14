В садоводстве в Ленобласти ребенку прострелили ногу из лука

Во Всеволожском районе дети стреляли из детского лука и случайно прострелили ногу ребенку.

Как стало известно Gazeta.SPb, несчастный случай произошел накануне в 17:30 в садоводстве «Абразивщик» на Выборгском шоссе. Полицию вызвал отец пострадавшего мальчика. Он сообщил, что его 11-летнего сына ранили стрелой из лука.

Прибывший участковый опросил всех свидетелей произошедшего. Выяснилось, что двое маленьких детей стреляли из пластикового детского лука. Одна из стрел вылетела с участка и попала в ногу школьнику. Стрела пробила ногу насквозь, ребенка госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за драку со стрельбой на проспекте Королева задержаны трое мужчин.