За драку со стрельбой на проспекте Королева задержаны трое мужчин

Драка на проспекте Королева закончилась стрельбой и госпитализацией. В отдел доставили троих.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне около 21:30 рядом с домом №46/3 по проспекту Королева. Там 36-летний петербуржец подрался с тремя неизвестными и получил ранение из травматического пистолета. Его госпитализировали с раной груди.

За драку и стрельбу задержаны трое мужчин: 27-летний, 34-летний и 46-летний. Все безработные и проживают в соседних домах на проспекте Королева.

Во время опроса выяснилось, что стрельбу устроил старший из задержанных. Он произвел два выстрела из травматического пистолета, который принадлежал его умершему отцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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