Первая в мире котопочта появилась в Петербурге

Петербургские коты из «Республики кошек и котов» стали почтальонами. Это первая в мире котопочта.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, кошачьей почтой может воспользоваться любой желающий. Четверолапые почтальоны помогут доставить уникальные открытки с марками-виньетками и спецштемпелем.

Открыть котопочту уже пытались в Бельгии в ХIХ веке. Но задумка провалилась — половина пушистых работников попросту проспали смену, а остальные не справились с трудной профессией — им постоянно приходилось спасаться от собак.

Петербургский котов-почтальонов обещают охранять от собак, а спящих работников будут подменять коллеги. Первому сотруднику уже выдали форму.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге волонтеры спасли 150 котов, забравшихся на деревья с начала года.