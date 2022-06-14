В Петербурге волонтеры спасли 150 котов, забравшихся на деревья с начала года

Волонтер петербургской организации «КОШКИСПАС» с начала года сняли с деревьев 149 котиков.

Спасение кошек с деревьев — самая частая заявка в службе спасения животных «КОШКИСПАС», пишет Neva.Today.

«На первом месте с огромным отрывом у нас деревья. Затем следуют различные вентиляционные шахты и элементы зданий. За ними идут колодцы и люки», – рассказала руководитель службы Татьяна Скородумова.

В 2022 году с просьбой спасти животных и подобных мест к волонтерам обратились более полутысячи человек. Чаще всего в этом году спасали кошек — 409 заявок. Второе место у птиц — 82 вызова. На собак поступило 10 вызовов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Октябрьской набережной полиция и школьники спасли нерпенка. Детеныша передали на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы.