На Октябрьской набережной полиция и школьники спасли нерпенка

На Октябрьской набережной полиция и школьники спасли нерпенка
Нерпенок сейчас на реабилитации. Фото: скриншот "Спасение тюленей 699-23-99"

Сотрудники петербургской полиции спасли детеныша ладожской нерпы от гибели на берегу Невы.

Нерпенка в очень плохом состоянии нашли прохожие на Октябрьской набережной. Пока к месту ехала полиция, детеныша нерпы охраняли трое школьников. Они смотрели, чтобы малыша не унесло волнами от проходящих по Неве теплоходов.

Вскоре к Октябрьской набережной подъехали полицейские и забрали нерпенка к себе в отдел, чтобы дождаться сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы. Сейчас детеныш находится у них на реабилитации.

«Всем участникам спасения выражаем нашу благодарность, а бедолаге постараемся помочь», — заявили в фонде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы «атаковали» центр спасения тюленей, требуя спасти нерпенка в Новой Голландии.

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