Петербуржцы «атаковали» центр спасения тюленей, требуя спасти нерпенка в Новой Голландии

Петербургское сообщество спасения тюленей (Фонд друзей балтийской нерпы) просят спасти нерпенка, заплывшего во внутренний ковш Новой Голландии. Как пишут спасатели, сейчас идет «шквал звонков» с требованиями «совершить невозможное». Нерпу видят очень много людей.

Однако, говорят спасатели, дело в том, что поймать нерпу в большом глубоком водоеме почти невозможно. Нерпа, судя по всему, не страдает. Она довольно жирная и успешно ловит рыбу.

«Малыш этот в неплохой форме и успешно охотится за рыбой», — пишут спасатели в своем сообществе в «ВКонтакте».

Внутренний ковш сообщается с городскими каналами, и нерпенок может свободно из него выплыть. Животное можно будет поймать, только если оно ослабеет и вылезет на берег. Но в Новой Голландии это невозможно — берега там высокие и отвесные.

Горожане делают разные предложения, вплоть до обращения в кошкиспас и постройки нерпенку «плотика», чтобы он вылезал «погреться».

Однако спасатели говорят, что если у животного достаточно жира и пищи, то оно может неделями обходиться без суши.