Подведены промежуточные итоги интернет-голосования в рамках XV конкурса «Доверие потребителя»

Нарушений правил голосования со стороны участников не выявлено, все отданные голоса признаны.

Потребительское голосование идет с 11 мая по 16 сентября 2022 года на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса портала Большой Сервер Недвижимости bsn.ru.

В девяти традиционных номинациях на интернет-голосование представлены 59 строительных компаний, 45 риэлторских агентств, 20 банков и 133 строящихся и построенных жилых комплекса в четырех классах.

С 11 мая по 11 июня за участников отдано около 5 000 голосов.

Реестры участников сформированы на основе собственной информации оргкомитета конкурса по согласованию с контрольными и надзорными органами, общественными и саморегулируемыми организациями, а также на основе заявок, поданных самостоятельно.

Ознакомиться со списками участников в номинациях и проголосовать за лучших можно, пройдя по ссылкам:

На сайте Конкурса https://doveriekonkurs.ru/golosovanie/

На сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости https://www.bsn.ru/konkurs_doverie_potrebiteley_20

Интернет-голосование на обоих сайтах идет по единым спискам и правилам. По его итогам все голоса суммируются, и в каждой номинации для участия в финале выбираются компании и проекты, набравшие максимальное число голосов потребителей. Выход участника конкурса в финал зависит только от числа голосов, которые за него отдадут потребители.

Чтобы привлечь к голосованию лояльных к компании потребителей, участники могут разместить знак участника и кнопку конкурса на своих сайтах и в соцсетях,

Ознакомиться с правилами голосования можно, пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/pravila-golosovanija/

В 2022 году в конкурс вводятся пять новых номинаций:

Номинация «Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Номинация «Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Номинация «Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Номинация «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

Номинация «Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

Участие в конкурсе бесплатное. Никакого регистрационного сбора не предусмотрено. Прием заявок на участие в новых номинациях продлен до 20 июня.

Подать заявку можно на сайте конкурса, пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/zayavka-na-konkurs/.