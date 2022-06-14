«Роснефть» открыла в Петербурге первую АЗС нового формата

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Современная АЗС "Роснефти" появилась у "Лахта Центра". Фото: Роснефть

В Петербурге открылся первый автозаправочный комплекс «Роснефти» нового формата «Зерно».

Современная АЗС расположена вблизи «Лахта Центра» и отличается от других заправок новыми видами клиентских сервисов и уникальным оформлением.

Фото: Роснефть

В новой концепции АЗС внимание акцентировано на технологичности, экологичности и комфорте. Территория и основное помещение комплекса поделены на функциональные зоны, что повысило скорость и удобство обслуживания клиентов.

Для жителей мегаполиса, которые ценят время, В основном зале АЗС оборудовали небольшую офисную зону, где можно быстро распечатать документ или сделать его копии. Здесь же можно подзарядить гаджеты и воспользоваться беспроводным интернетом.

Фото: Роснефть

На новой технологичной заправке «Роснефти» даже кофе готовит специальный робот. Клиентам он может предложить 24 вида тонизирующего напитка, но может сварить кофе и по индивидуальному авторскому рецепту.

Фото: Роснефть

Есть на заправке и своя кухня с шеф-поваром, как ресторане. Тут готовят полноценные завтраки, салаты и закуски, супы и десерты. Причем заказ можно сделать через мобильный телефон, отсканировав QR-код. Для тех кому дорога каждая минута — на территории АЗС работает мобильный фуд-трак, где можно быстро купить горячие блюда, выпечку, хот-доги, сэндвичи, десерты и напитки.

Фото: Роснефть

Новый заправочный комплекс компания «Роснефть» постаралась сделать максимально комфортным для клиентов. Здесь представлен весь набор цифровых сервисов для дистанционной заправки автомобиля или заказа еды навынос. Если же вы хотите узнать обо всех сервисах и услугах, которые есть на заправочном комплексе, но не хотите покидать автомобиль, — большая плазменная информационная панель на фасаде здания все расскажет.

К этому стоит добавить, что автозаправка нового формата находится на популярном автомобильном туристическом направлении вдоль Финского залива. Клиенты могут заправиться всеми видами современного и высококачественного автомобильного бензина Pulsar, а также дизельным топливом. Для электрокаров на АЗК также есть станция быстрой зарядки мощностью 98 кВт.

На заправочном комплексе установлен и новый «зеленый» логотип «Роснефти». Он подчеркивает стремление компании к повышению экологичного производства и обозначает ее приоритеты в области охраны окружающей среды. Особое внимание привлекает масштабная инсталляция «Белые медведи» с информацией о мероприятиях, реализуемых «Роснефтью», для сохранения этих краснокнижных животных в Арктике.

Фото: Роснефть

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