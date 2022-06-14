Коммунальные службы Петербурга готовятся к подтоплениям из-за ливней

Коммунальные службы Петербурга готовятся к ливневым дождям. Синоптики прогнозируют, что в городе выпадет половина месячной нормы осадков.

Городская администрация поручила взять под особый контроль канализации и установить дежурство аварийных бригад. Работники «Водоканала» будут следить за ситуацией во всех районах города, особенно у социальных объектов, остановок общественного транспорта и станций метро.

Петербуржцы могут сообщить о скоплении воды на дорогах на горячую линию «Водоканала» по телефону 305-09-09. Предприятие оперативно отреагирует и проведет необходимые работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и ветре 15 м/с в среду. Спасатели сообщили, что завтра в Северную столицу придут дожди, которые местами будут переходить в сильные.