МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и ветре 15 м/с в среду

В среду, 15 июня, в Петербурге будет опасная погода: ожидаются ливни и сильный ветер.

Об этом предупредило главное управление МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели сообщили, что завтра в Северную столицу придут дожди, которые местами будут переходить в сильные. В отдельных районах возможны ливни. Вместе с осадками в городе усилится северный ветер, порывы которого достигнут 15 метров в секунду.