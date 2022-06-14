МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и ветре 15 м/с в среду

В среду, 15 июня, в Петербурге будет опасная погода: ожидаются ливни и сильный ветер.
Об этом предупредило главное управление МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Спасатели сообщили, что завтра в Северную столицу придут дожди, которые местами будут переходить в сильные. В отдельных районах возможны ливни. Вместе с осадками в городе усилится северный ветер, порывы которого достигнут 15 метров в секунду.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что половина месячной нормы осадков выпадет в Петербурге в ближайшие три дня. Одновременно с дождями в городе похолодает. Во вторник будет максимум +21 градус, а в среду — всего до +18 градусов.