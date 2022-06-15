ЖК «Поэт» от компании Л1 введен в эксплуатацию: сейчас можно получить максимум выгоды при минимуме рисков

Примечательно, что названия улиц в комплексе в основном соотносятся с художниками, композиторами и поэтами. Кстати, у Л1 это не первый проект с необычными тематическими названиями. Так, например, был сдан в эксплуатацию ЖК «Шекспир», ЖК «Байрон» пока находится на этапе строительства. Теперь же «путевку в жизнь» получил семейный проект комфорт-класса «Поэт».

В комплексе три 25-этажных корпуса, где находится 637 квартир различных планировочных решений и метража, а также помещения коммерческого назначения. Верхние этажи предназначены для квартир с террасами, оттуда хорошо видно близлежащие зоны, например, Сосновку. В общей сложности площадь сданной недвижимости составляет 45,3 тысячи квадратных метров.

Несмотря на то, что ЖК «Поэт» является семейным комплексом комфорт-класса, он по многим параметрам приближен к бизнес-классу. Эксперты отмечают, что сейчас границы между понятиями «стандарт» и «комфорт», «комфорт» и «бизнес», «бизнес» и «элит» стираются.

Директор по маркетингу Компании Л1 Надежда Калашникова рассказала, что сначала жилье комфорт-класса представляло собой кирпично-монолитную новостройку, которая должна быть расположена в обжитом спальном районе в 10-15 минутах от метро. Она должна была иметь обширную, но типовую квартирографию и набор дополнительных опций, например, закрытую благоустроенную территорию и свою инфраструктуру.

Сегодня, по словам Калашниковой, объекты комфорт-класса могут располагаться и в области. Также может быть и с точностью до наоборот, уточнила эксперт, когда дом находится рядом с метро, но не имеет других распространенных в домах комфорт-класса удобств.

В ЖК «Поэт» встречаются как раз те самые смешанные формы комфортного жилья. Например, когда локация премиум, а метраж не особо большой. Часто бывает так, что покупатель не хочет переплачивать за ненужные ему метры, но готов взять эту квартиру, скажем, из-за видового окна.

В каждом из корпусов комплекса свой тип отделки квартир. Для тех, кто хочет сэкономить на этапе покупки, предусмотрена черновая. Предчистовая отделка подойдет людям, желающим обустроить жилье по своему вкусу с минимальными затратами и в короткие сроки. С отделкой «под ключ» квартиры предлагают тем, кому важно быстро заселиться в новое жилье.

В семейном проекте «ЖК «Поэт» нет места студиям и квартирам с окнами, выходящими на север. Здесь представлено жилье с террасами и ванными комнатами с окном, скоростными лифтами и улучшенной отделкой мест общего пользования, рассказывает руководитель Компании Л1 Павел Андреев. По его словам, все эти характеристики относятся к более дорогому сегменту жилья, но по ценам комфорт-класса.

Калашникова подчеркнула, что в ЖК «Поэт» можно найти квартиру на любой вкус, и комплекс окружен самым необходимым. В частности, здесь действуют школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины. Кроме того, те, кто живут в ЖК «Поэт», смогут пользоваться инфраструктурой соседнего комплекса «Лондон Парк», например, торгово-развлекательным комплексом и фитнес-центром с двумя бассейнами.

Приобрести квартиры в ЖК «Поэт» сегодня можно по самой выгодной цене, используя льготные кредиты, предлагаемые государством только для первички. При этом ничем не рискуя, так как дом уже введен в эксплуатацию, заключила директор по развитию Компании Л1 Надежда Калашникова.