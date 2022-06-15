В Петербурге открыли новый Центр поддерживаемого проживания для инвалидов

В Петербурге открыли новый Центр поддерживаемого проживания для инвалидов
В Петербурге открыли новый Центр поддерживаемого проживания для инвалидов. Фото: ЛСР

В жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 14 июня состоялось торжественное открытие. Центра поддерживаемого проживания, предназначенного для размещения взрослых людей с инвалидностью.

Новое трехэтажное здание спроектировано, построено и оборудовано ведущим строительным холдингом Северо-Запада — «Группой ЛСР», и передано Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» в пользование на безвозмездной основе.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, президент ассоциации «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева, генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов и другие официальные лица.

«Это очень значимый и уникальный проект, реализованный благодаря совместной работе власти, некоммерческих структур и социально ответственного бизнеса», — отметил Олег Эргашев в приветственной речи.

Вице-губернатор выразил Андрею Молчанову благодарность от правительства Петербурга за реализуемую политику благотворительности.

«Мы делаем то, что позволяет людям с ограниченными возможностями жить лучше», -подчеркнул Андрей Молчанов. — «Общая задача — не останавливаться, пока данная проблема в нашем регионе не будет решена».

Президент ассоциации «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева поблагодарила Андрея Молчанова за активное участие в благотворительных проектах.

«Очень рада, что мы нашли друг друга», — подытожила Маргарита Урманчеева.

Центр позволяет принимать на временное проживание совершеннолетних людей с тяжелыми нарушениями интеллектуального и физического развития. Благодаря такому дому родители совершеннолетних людей с тяжелыми нарушениями развития могут доверить заботу и уход за своим взрослым ребенком квалифицированным специалистам на необходимый срок, тем самым получив время на отдых, лечение, или решение неотложных дел.

ЖК "Цветной город" инвалиды лср центр


 

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