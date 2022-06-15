Будущее под контролем: Сбер запустил новый пенсионный продукт

Сбер запустил не имеющий аналогов продукт — индивидуальный пенсионный план «Надёжное завтра». Он помогает сформировать надёжный финансовый резерв, который можно потратить не только на достойные пенсионные выплаты, но и на покупку жилья или лечение от серьёзных заболеваний. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

ИПП «Надёжное завтра» от СберНПФ поможет россиянам сформировать навыки эффективного финансового поведения и обеспечить себе достойное будущее после окончания трудовой карьеры. Первоначальный минимальный взнос по программе составляет 50 тыс. рублей, минимальный текущий взнос — 5 тыс. рублей, причём вносить его можно по гибкому графику, удобному для клиента. При пропуске текущего взноса договор ИПП не расторгается. Оформить ИПП «Надёжное завтра» можно в любом офисе Сбера. Сделать это может человек в возрасте от 18 до 70 лет.

После выхода на пенсию, причём раньше установленных для выплат от государства сроков — в 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, вкладчик сможет получать дополнительные выплаты в течение не менее пяти лет, при этом СберНПФ продолжит инвестировать средства пенсионных резервов и начислять инвестиционный доход. При необходимости клиент может получить всю сумму накоплений, включающую инвестиционный доход, единовременно — чтобы потратить её, например, на покупку жилья или дорогостоящее лечение.

СберНПФ в своей инвестиционной деятельности придерживается сбалансированной стратегии. В неё входят надёжные облигации российских эмитентов, удерживаемые до погашения, что позволяет включать в портфель фонда акции. Такой подход обеспечивает защиту пенсионных сбережений от инфляции на длинных горизонтах инвестирования и сглаживает колебания портфеля в периоды повышенной рыночной волатильности.

Пенсия по программе «Надёжное завтра» также может быть выплачена досрочно в случае получения инвалидности, достижения выслуги лет или потери кормильца. Клиент по собственному желанию может выйти из программы досрочно, не дожидаясь наступления пенсионного возраста: после 7 лет накоплений это происходит без потерь, накопитель получает полностью всю сумму сделанных взносов и 100% инвестиционного дохода. После 5 лет накоплений можно рассчитывать на получение полной суммы взносов и 50% инвестиционного дохода.

В июне 2022 года клиенты, подключившие ИПП «Надёжное завтра», также смогут в качестве бонуса получить премиальный пакет услуг Сбера.