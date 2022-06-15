В Ленобласти женщина сдала в полицию мужа, грязно пристававшего к падчерице

В Тихвинском районе мужчина подозревается в развращении четырехлетней приемной дочери. Фото: Pxhere

В Тихвинском районе мужчина подозревается в развращении четырехлетней приемной дочери. Фото: Pxhere

Вчера вечером, около 22:34 в правоохранительные органы Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от женщины 1986 года рождения, в котором сообщалось, что ее 35-летний муж совершил в отношении своей приёмной дочери насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент мог случиться в период с 22:00 до 23:00 вечера 14 июня. По словам заявителя, мужчина по месту жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней девочки, которая не является ему родной дочерью.

Мужчина работает водителем погрузчика. Подозреваемого доставили в участок, где опросили и отпустили под обязательство о явке.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после ДТП во Всеволожском районе госпитализировали четырехгодовалую девочку и ее трехгодовалого брата.