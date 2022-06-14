Двое маленьких детей пострадали в аварии под Васкелово

После ДТП во Всеволожском районе госпитализировали четырехгодовалую девочку и ее трехгодовалого брата.

Как стало известно Gazeta.SPb, автомобильная авария произошла накануне в 19:30 на автодороге Магистральная под поселком Васкелово. Водитель «Ниссан Жук» при развороте не занял крайнее левое положение и врезался в «Киа Рио».

В последней иномарки пострадали двое малолетних детей. Четырехгодовалую девочку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. А ее трехгодовалый брат получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую и перелом правого бедра.

За рулем «Ниссана» был 55-летний мужчина, который в последние годы трижды привлекался за нарушение ПДД.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист, погибший в ДТП в Тосненском районе, привлекался за нарушение ПДД почти 200 раз.