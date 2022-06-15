Власти Петербурга определились, где будет выход с «Приморской»

Власти Петербурга определились, где будет выход с "Приморской". Фото: пресс-служба КРТИ

Власти Петербурга определились, где будет выход с "Приморской". Фото: пресс-служба КРТИ

Выбрано место нового выхода со станции метро «Приморская» в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Смольного, 8 июня прошло заседание Технического совета при КРТИ, где главной темой стало рассмотрение предпроектной документации будущего «Вестибюля №2 станции метро «Приморская».

В результате, по общим оценкам и технико-экономическим показателям самым лучшим вариантом признали вариант «Вестибюль наземный. Участок на улице Беринга, напротив домов №36 и №38».

Было определено, что вестибюль метро будет расположен рядом с новым ЖК. На прилежащей территории планируют создать современное благоустроенное пространство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы решили, где будет располагаться новая станция метро «Театральная». В официальной группе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры в соцсети «ВКонтакте» подвели итоги голосования по выбору места для станции метро «Театральная».