Железнодорожная станция Мурино меняет имя

Железнодорожный остановочный пункт Мурино меняет свое наименование, — теперь это Новая Охта.

Станцию «Мурино» было решено переименовать на основании Приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта, сообщается в пресс-службе «СЗППК».

Отмечается, что уже в скором времени будут изменены таблички с названием станции, а также все информационные сообщения для пассажиров со старым названием, на месте которых появятся новые с надписью «Новая Охта».

Важно, что проездные билеты, включая абонементы, приобретённые до «Мурино» до переименования, продолжат действовать до конца срока без ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы решили, где будет располагаться новая станция метро «Театральная». В официальной группе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры в соцсети «ВКонтакте» подвели итоги голосования.