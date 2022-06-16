В Приморском районе восьмиклассник получил кулаком в лицо и лишился «электронки»

Школьник со своим друзьями нарвался на группу хулиганов в Приморском районе, которые хотели отнять деньги, но ограничились лишь электронной сигаретой и ударом в лицо.

Все произошло на проспекте Испытателей. Как стало известно Gazeta.SPB, около 18:20 двое подростков на вид 15-16 лет подошли к пострадавшему пятнадцатилетнему школьнику и его друзьям, после чего избили, угрожали молотком и перцовым баллончиком, хотели забрать деньги, но в итоге ушли только с электронной сигаретой.

Злоумышленник первым подошел и попросил закурить сигарету, на что пострадавший, конечно, дал свое соглашения. Однако незнакомец и не думал отдавать обратно то, что позаимствовал. Тогда подросток попытался попросить ее назад, и тут же получил кулаком в лицо.

Мальчик рассказал, что один из неизвестных представился «Ренатом», правда особых примет нападавшего он не запомнил. Единственное то, что злоумышленник, предположительно, мог быть ровесником и имеет не славянскую внешность. В настоящее время устанавливается, возможно ли запечатлеть злоумышленников на камерах видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе обнаружили мужчину в крови, лежащего в кустах. В тот же день «по горячим следам» удалось поймать злоумышленника, причастного к этому случаю.