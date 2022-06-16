Недалеко от пляжа Финского залива подросток насмерть заколол «розочкой» жителя Гатчины

Недалеко от пляжа Финского залива подросток насмерть заколол &#171;розочкой&#187; жителя Гатчины
На пляже у Финского залива подросток насмерть заколол розочкой жителя Гатчины. Фото: Unsplash

В Красносельском районе вчера днем по дороге на пляж обнаружили мужчину в крови, лежащего в кустах. В тот же день «по горячим следам» удалось поймать злоумышленника, причастного к этому случаю.

Им оказался 16-летний подросток. Как стало известно Gazeta.SPB, около 15:01 труп обнаружили на Адмирала Черокова, недалеко от пляжа, после чего сразу же заявили в полицию. По прибытию на место специалисты констатировали смерть мужчины, котором у оказалось всего 20 лет, хотя изначально по описанию заявитель давал ему 35.

Молодой человек скончался от резаной раны шеи и головы. Уже в последствии выяснится, что нанесены они были разбитым горлышком от бутылки.

Позже, около 20:25 правоохранители задержали подростка, который, по версии следствия, в ночь с 14 на 15 июня в 00:30, находясь на пляже у Финского залива, распивал спиртное с молодым человеком из Гатчины. После между ними вспыхнула ссора, и несовершеннолетний горлышком от разбитой бутылки нанес множественные колото-резаные ранения шеи и головы погибшему. После произошедшего подросток с места происшествия скрылся.

В ходе осмотра у злоумышленника, помимо двух горловин от стеклянных бутылок, изъяли предмет похожий на пистолет Сталкер и кабуру. Оказалось, что в 2021 году подросток открыто похитил пневматическое оружие на квартире, после чего применил насилие с использованием винтовки в отношении женщины. В настоящий момент под административным надзором не состоит.

По факту обнаруженного около пляжа погибшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спустя 7 лет розыска правоохранительные органы задержали мужчину без определенного места жительства, который вновь стал фигурантом уголовного дела.

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