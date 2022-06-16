В Петербурге нашли мужчину, совершившего изнасилование ребенка 26 лет назад

В Петербурге нашли мужчину, совершившего изнасилование ребенка 26 лет назад. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге нашли мужчину, совершившего изнасилование ребенка 26 лет назад. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга нашли и изобличили 47-летнего безработного в изнасиловании ребенка, которое он совершил 26 лет назад.

Как стало известно Gazeta.SPB, на момент произошедшего девочке было всего 11 лет. Сейчас она выросла, ей уже 37 лет, но ее обидчика удалось поймать только сейчас. Мужчина свою вину признает.

Еще 23 мая 1996 года в доме 45 по 2-му Муринскому проспекту произошло изнасилование ребенка в лифте. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревали, но ему удавалось сбегать

И вот вчера, 15 июня 2022 года, злоумышленника задержали у дома 14, корпус 2 на улице Вербная. Мужчина был изобличен и дал признательные показания, также образец его материалов совпал с теми, что были обнаружены на месте происшествия.

В настоящий момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера около 22:34 в правоохранительные органы Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от женщины 1986 года рождения, в котором сообщалось, что ее 35-летний муж совершил в отношении своей приёмной дочери насильственные действия сексуального характера.