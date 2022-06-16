В Кировском районе несовершеннолетняя отравилась, выпив около 20 таблеток лекарства

О том, что девочка отравилась таблетками, рассказала ее мать, которая позвонила в экстренные службы в среду около 15:25 часов.

В Кировском районе на улице Губина тринадцатилетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали с острым пероральным отравлением лекарственным препаратом. Как стало известно Gazeta.SPB, изначально заявитель утверждала, что ребенок принял 50 таблеток неизвестного лекарства, но позже информация несколько изменилась, и количество таблеток уменьшилось до 20.

По предоставленным сведениям, все произошло под утро 15 июня, около 04:00. Находясь дома после ссоры с матерью из-за отказа в покупке платья девочка выпила намного больше нужной нормы прописанных ей лекарств в Центре Детской психиатрии им. С.С. Мнухина. При этом ребенок на учете в ОДН и ПНД не состоит. Семья неполная, благополучная.

Все детали инцидента и то, как на самом деле все произошло устанавливает полиция.

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