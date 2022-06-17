Дочерняя компания Google в России подала в суд иск о банкротстве

Дочерняя компания Google в России подала в суд иск о банкротстве. Фото: unsplash

Дочерняя компания Google в России подала в суд иск о банкротстве. Фото: unsplash

ООО «Гугл» подали в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве.

Дочерняя компания Google в России приняла решение подать иск о собственном банкротстве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию из картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что соответствующее заявление поступило 16 июня, но дата рассмотрения пока не определена.

До этого компания заявляла, что планирует обратиться с заявлением о признании себя несостоятельной, так как не может исполнять денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.

Еще в мае Арбитражный суд Москвы арестовал активы «дочки» Google на полмиллиарда рублей, сообщает RT.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская «дочка» Google признается банкротом в связи с тем, что компания с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, отметил директор ООО «Гугл» Дэвид Мунро Снэддон.