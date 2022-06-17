Воронежская область и Петербург договорились о сотрудничестве в проектах импортозамещения

В рамках Петербургского международного экономического форума Санкт-Петербург и Воронежская область договорились сотрудничать в проектах импортозамещения.
Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили, как будет происходит сотрудничество регионов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Планируется совместное развитие промышленной кооперации и хозяйственных связей, а также взаимодействие в проектах импортозамещения. В ходе сотрудничества будет произведен обмен опытом во внедрении энергосберегающих и наукоемких технологий, расширение поставок товаров на свои рынки.
Отмечается, что Воронежская область заинтересована и в усилении взаимодействия по линии музейных и студенческих обменов. В настоящее время между Петербургом и Воронежской областью действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. По итогам встречи была подписана дорожная карта на 2022-2026 годы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 2029 года в Петербурге планируют закончить реконструкцию Апраксина двора.