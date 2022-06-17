Смена элит и изменения в мире: названы основные тезисы выступления Путина на ПМЭФ-2022

В пятницу, 17 июня, прошло выступление президента России Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума, в ходе которого были намечены перспективы развития российского бизнеса и обозначены основные направления развития экономики, а также социальной сферы.

Президент РФ подчеркнул, что на сегодняшний день эпоха однополярного мира завершилась, а нынешняя ситуация, которая сложилась в конечном счете приведет к всплеску популизма и радикализма. В перспективе не исключена и смена элит.

О предпринимателях и бизнесе

Уже в ближайшие месяцы правительство России определит критерии реформы, которая касается проверок российского предпринимательства. Таким образом, предполагается полное исключение плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда.

Путин отметил, что необходимо осторожно подойти к декриминализации экономических составов, например к тем, которые осуществляют свою деятельность без лицензии или аккредитации. Кроме того, можно повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей.

Основания для заключения предпринимателей под стражу и сроки предварительного следствия по их делам тоже могут быть пересмотрены. Соответствующее обращение в рамках ПМЭФ было направлено к правительству и верховному суду, которые в последствии подготовят свои правки по этому поводу.

Также Владимир Путин затронул тему ипотеки и кредитов

По мнению президента, вполне возможно очередное снижение ставки льготной ипотеки до 7% годовых. Новая мера будет действовать до конца 2022 года. В след за этим Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку по новым условиям. Промышленную ипотеку предлагается же установить до 5% годовых. Право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.

Уже к осени могут быть предоставлены ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Который должен заработать с 1 января. Так, производители должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, а также, в ближайшее время, по словам главы государства, будут созданы механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, выходящую на рынок.

Модернизация и финансирование

Дополнительно, в рамках ПМЭФ было дано поручение направить часть продовольственных экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе, а также выделить дополнительные средства на развитие Дальнего Востока и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Россия в состоянии увеличить экспорт продовольствия и удобрений, а также объем поставок зерна, который может вырасти в следующем сезоне до 50 миллионов тонн, заявил Путин.