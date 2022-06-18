В России за сутки коронавирусом заразились 3 382 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 382 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 395 179. Об этом стало известно сегодня, 18 июня.

За вчерашний день госпитализирован с ковидом 1 291 человек, скончались 68 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умер 380 401 гражданин. Накануне выздоровели 3 371 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 819 395.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 243 человек. На третьем месте Москва — 220 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые предрекли новую волную коронавируса.