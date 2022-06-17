Снова карантин? Ученые предрекли новую волную коронавируса

Уже в нескольких странах наблюдается повышенная заболеваемость коронавирусом, что связано со вспышкой омикрон-штамма.

Коронавирусом начали заражаться все, даже те, кто уже переболел. Ученые дают тревожные прогнозы. По их мнению еще будут другие волны COVID-19, для которых понадобятся новые вакцины. Коллективный иммунитет уже тоже не внушает доверия.

Как обстоит ситуация с коронавирусом сейчас

В Европе и США какое-то время, действительно, наблюдался спад, но теперь там снова растет заболеваемость из-за мутации «омикрона». На сегодняшний день уже выявлены варианты ВА.4 и ВА.5 в Южной Африке. В свою очередь, на Восточном побережье США распространился подвариант BA.2.12.1.

Каждый день в Португалии заражаются по 50-70 тысяч человек, и у большинства из них выявляют ВА.5. Кроме того, все больше растет смертность, в большей степени среди пожилых. При этом известно, что Португалия является одной из самых вакцинированных стран в мире. Повысилась заболеваемость и в Германии.

В Швейцарии и Франции ВА.5 вытесняет ВА.2. Резко увеличилось и число репродукции, что означает продолжение эпидемии продолжается.

Прогнозы

Как предположила эпидемиолог Кристиан Альтхаус, уже в ближайшие недели как минимум 15% населения Швейцарии заразится вариантом ВА.5, а в целом количество заболевших будет примерна на 35% больше, чем при ВА.2, что обусловлено противостоянию ВА.5 иммунитету. Об этом пишут РИА Новости.

По мнению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), подлинии BA.4 и BA.5 вызывают беспокойство, в скором времени может произойти значительное увеличение числа новых случаев COVID-19 в ЕС. Кроме того новые подвиды становятся все более заразными.

В настоящее время в России тоже зафиксированы ВА.4 и BA.5, но случаи пока единичны. Об этом MIR24.tv рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. При этом расслабляться не стоит, так как некоторые волны приходили в Россию с задержкой в полтора-два месяца.По мнению экспертов, уже к середине лета ситуация может ухудшиться.

Возможные сценарии

Есть несколько возможных вариантов развития событий в осенне-зимний период. Первым из которых может стать оптимистичный, когда следующий вариант вируса окажется слабее. Все внимание перейдет на людей, которые в группе риска, но нагрузка на систему здравоохранения все равно усилится.

Еще одним сценарием может стать новая волна, похожая на предыдущие. Так, может быть возвращен массовый режим и ограничение массовых мероприятий. Медицинские учреждения снова будут работать в более интенсивном режиме, а предприятия снова понесут потери.

И последний, самый пессимистичный вариант — это когда новый вирус будет более патогенный и заразный. В этом случае понадобится массовая бустерная вакцинация. Больничные палаты и реанимации переполнятся, а антиковидные ограничения продлят минимум до весны 2023-го года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории РФ выявили первый случай заражения вариантом штамма коронавируса «омикрон» ВА.4.