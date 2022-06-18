Комплекс для сборки авиадвигателей построят в Петербурге за 22 млрд рублей

Строительство оценивается более чем в 22 миллиарда рублей. Фото: Смольный

Строительство оценивается более чем в 22 миллиарда рублей. Фото: Смольный

В Петербурге появится производственно-конструкторский комплекс для сборки и сопровождения производства авиационных газотурбинных двигателей.

О строительстве комплекса договорились Смольный и разработчик газотурбинных авиадвигателей АО «ОДК-Климов». Соглашение о сотрудничестве было подписано на площадке ПМЭФ.

Как сообщили в городском правительстве, комплекс для сборки авиадвигателей в течение семи лет создаст для Петербурга 885 новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.

В рамках соглашения будут построены топливный терминал и производственно-конструкторские корпуса. Также планируется создание авиационного учебного центра, комплекса испытательных стендов и центров сервисного обслуживания.

Строительство оценивается более чем в 22 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Воронежская область и Петербург договорились о сотрудничестве в проектах импортозамещения.