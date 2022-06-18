Петербуржцы рассказали о нечестном судействе на конкурсе «ВКонтакте» на ПМЭФ

«ВКонтакте» организовала на полях ПМЭФ интерактивный стенд, где любой желающий может снять клип под песню. Самых лучших танцоров организаторы награждают призами, вот только система оценивания вызывает вопросы.

Посетительницы ПМЭФ решили поучаствовать и сняли танцевальный ролик, сорвав аплодисменты от зрителей. Однако сотрудник «ВК» заявил, что танец не дотягивает и отказался вручать девушкам призы — фирменные толстовки.

Молодой человек обосновал отказ тем, что толстовки выдают только за «очень крутой клип», но у девушек он был «просто крутой», и поставил им восемь баллов из десяти. Он также сказал, что «просто так» никому призы не раздает.

По словам девушек, которые рассказали об этом Neva.Today, толстовки выдают только тем, кто делает акробатические трюки. Хотя изначально сотрудники «ВК» заявили, что для этого хватит и классного танца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы не поверили, что заключенные Бегловым соглашения будут реализованы после ПМЭФ.