Ростуризм: банковские карты «Мир» могут начать работать в семи новых странах

Ростуризм работает над возможностью приема банковских карт «Мир» в семи новых странах, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По словам Догузовой, Ростуризм сейчас активно продвигает за рубежом российскую платежную систему «Мир». Сейчас работа по началу приема карт идет в семи новых странах. В ближайшее время ведомство планирует начать обсуждение этого вопроса еще с пятью странами.

«То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту «Мир». И все это популярные туристические направления», — заявила глава Ростуризма на полях ПМЭФ.

Догузова не стала называть конкретные страны, отметив лишь, что это страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург летом ждет наплыва туристов из Азии и Латинской Америки.