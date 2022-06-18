Вице-губернатор Пиотровский: Петербург летом ждет наплыва туристов из Азии и Латинской Америки

Пиотровский заявил, что в целом город ждет туристов из любых стран мира. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Пиотровский заявил, что в целом город ждет туристов из любых стран мира. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, из каких стран ожидается наплыв туристов в Петербург этим летом.

Пиотровский заявил, что в целом город ждет туристов из любых стран мира. Но в основном это будут гости из стран СНГ, Азии и Латинской Америки. Об этом пишет «Петербургский дневник».

По словам вице-губернатора, Северная столица регулярно проводит международные тематические фестивали, за организацию которых отвечают комитет по развитию туризма и комитет по культуре.

Например, для участия в Фестивале огня приехали специалисты из разных стран мира.

«Думаю, что мы продолжим сотрудничество с коллегами и будем его усиливать», — добавил Пиотровский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристическая поездка в Петербург в этом году подорожала на 13%.