Петербуржец устроил панику из-за возможности взрыва в «Фикс Прайс» на Пискаревском

В субботу утром житель Петербурга позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывчатки в магазине «Фикс Прайс» на Пискаревском проспекте, 147.

Полиция оперативно прибыла на место. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина, вызвавший полицию был пьян. По его словам, в магазине была установлена взрывчатка, и вот-вот мог прогреметь взрыв.

Сразу же «по горячим следам» удалось задержать звонившего 43-летнего гражданина. Его задержали на месте происшествия и забрали в участок, где в отношении него был составлен административный протокол. Гражданин находится в СПСЗЛ.

В результате осмотра заявленного магазина взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, эвакуация не проводилась. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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