На Народного Ополчения развратили шестнадцатилетнюю и прижгли ей лицо сигаретой

На Народного Ополчения развратили шестнадцатилетнюю и прижгли ей лицо сигаретой
На Народного Ополчения развратили шестнадцатилетнюю и прижгли ей лицо сигаретой. Фото: Pxhere

Днем в субботу 18 июня в правоохранительные органы Красносельского района обратилась шестнадцатилетняя девушка, которой рассказала, что в отношении нее на детской площадке неизвестный совершил развратные действия и прижег лицо сигаретой.

Инцидент произошел днем, около 14:00. Как стало известно Gazeta.SPB, в тот же день удалось задержать предполагаемого злоумышленника.

Мужчину 25 лет задержали «по горячим следам» на проспекте Народного Ополчения. Его задержали и доставили в отделение полиции, где составили протокол об административном правонарушении. В настоящий момент он помещен в СПСЗЛ.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера вечером на улице Маяковского неадекватный гражданин подходил к прохожим и приставлял к их лицам нож.

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