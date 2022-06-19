В Приморском районе «Тойота» сбила подростка, переходящего дорогу на красный

В Приморском районе "Тойота" сбила подростка, переходящего дорогу на красный. Фото: unsplash

В Приморском районе "Тойота" сбила подростка, переходящего дорогу на красный. Фото: unsplash

В Приморском районе Северной столицы четырнадцатилетний подросток пострадал, когда переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел вчера, 18 июня, около 21:15. Как стало известно Gazeta.SPB, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, который в 2021-2022 году привлекался 1 раз за административной ответственности за нарушение ПДД. Тогда гражданин был уличен в превышении допустимой скорости.

В настоящий момент мальчик находится в детской городской больнице №2 в состоянии средней степени тяжести с различными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в правоохранительные органы Красносельского района обратилась шестнадцатилетняя девушка. Она рассказала, что в отношении нее на детской площадке неизвестный совершил развратные действия и прижег лицо сигаретой.