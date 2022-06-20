Минцифры заявили, что россиян, использующих VPN, наказывать не будут

Минцифры заявили, что россиян, использующих VPN, наказывать не будут. Фото: unsplash

Минцифры заявили, что россиян, использующих VPN, наказывать не будут. Фото: unsplash

Власти не будут выносить строгий приговор тем гражданам России, которые с помощью VPN-сервисов посещают запрещенные в стране сайты.

Такое мнение высказал глава Минцифры Максут Шадаев в интервью с РБК. По его мнению, хоть правительство и не приветствует использование VPN, наказывать за эти сервера не будут.

Шадаев отметил, что «кому надо» все равно будет иметь возможность зайти за заблокированные сайты.

«Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит», — заметил Шадаев.

Также специалист рассказал о сравнении использования VPN и захода на заблокированные в России сайты. Выяснилось, что этим пользуется только 20% населения, остальным, по мнению Шадаева, либо неудобно включать и выключать VPN, либо они сталкиваются с такими сайтами, куда даже с VPN попасть затруднительно.

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