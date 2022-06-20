В Петербурге 22 июня ожидается открытие почти 15 новых McDonald’s

В Петербурге 22 июня ожидается открытие почти 15 новых McDonald's. Фото: группа "ВКонтакте"/"Вкусно и точка"

В Петербурге 22 июня ожидается открытие почти 15 новых McDonald's. Фото: группа "ВКонтакте"/"Вкусно и точка"

Через пару дней в Северной столице откроются целых 14 точек обновленного McDonald’s под названием «Вкусно и точка».

Первые заведения начнут свою работу в Петербурге 22 июня. Анонс открытия «Вкусно и точка» представили в официальной группе сети ресторанов в соцсети «ВКонтакте».

В самом Петербурге появится 12 бывших ресторанов McDonald’s, а еще 2 будут работать на территории Ленинградской области.

Так стал известен список адресов, где появятся новые, заменяющие сбежавшие из России McDonald’s, заведения.

Каменноостровский проспект, 39, лит. А Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2 Московский проспект, 195а, лит. А Большая Морская ул., 11, лит А пр. Энгельса, 116, лит. А Комендантская пл., 4, лит. А Ключевая ул., 6, стр.1 Народная ул., 4, корп. 2, лит. А Ярославский пр., 45, лит. А Индустриальный пр., 22а улица Партизана Германа, 2 ул. Ефимова, 2, лит. А Новое Девяткино, Главная ул., 60 Гатчина, Ленинградское шоссе, 12

В Северной столице сеть восстанавливает работу самой последней. Например, 21 июня откроются рестораны в Уфе и Кемерово, а 20 июня продукция уже будет доступна для посетителей из Казани, Екатеринбурга, Челябинска и Оренбурга.

С 12 июня новый владелец сети в России начал открывать «Вкусно — и точка» вместо известно «Макдоналдс». Оказалось, что в меню есть некоторые изменения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 июня открылись 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s в Москве.