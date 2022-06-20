В Гатчине пенсионерка попала в больницу после нападения неизвестного на кладбище

В Гатчине пенсионерка попала в больницу после нападения неизвестного на кладбище. Фото: Pxhere

В Гатчине пенсионерка попала в больницу после нападения неизвестного на кладбище. Фото: Pxhere

Пожилую женщину госпитализировали с территории городского кладбища в Гатчине с ушибом головного мозга.

В воскресенье днем пенсионерка 76 лет попала в больницу после нападения неизвестного на кладбище. Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленник похитил у женщины сумку, в которой находились 500 рублей, и мобильный телефон, но марку его пострадавшая не помнит. После этого с места происшествия злоумышленник скрылся.

Сумма ущерба получилась всего в районе 4 тысячи рублей. Пенсионерка ввиду преклонного возраста не смогла особых примет преступника, который на нее напал. На месте происшествия нет камер видеонаблюдения.

В тот же день, 19 июня, было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полях Гатчинского района мужчина наткнулся на труп своей жены с пробитой головой. Мужчина предположил, что она могла пойти гулять с собакой.