Более 24 тысяч петербуржцев посетили YAPPY Truck

18 июня на территории общественного пространства «Севкабель Порт» открылась мобильная академия контента YAPPY Truck для работы с инфлюенсерами. Среди гостей мероприятия: жители и гости Санкт-Петербурга, участники ПМЭФ-2022, топовые блогеры и звезды.

Средин них и Анна Хилькевич. Актриса провела мастер-класс по созданию креативного контента в формате коротких видеороликов, а также поделилась лайфхакми по раскрутке своего аккаунта. На протяжении мероприятия на территории креативного пространства играли московские и питерские диджеи, а также состоялось выступление Анатолия Цоя и репера ST (Александр Степанов – он представил премьеру своего нового трека «Живанши». Специальным гостем YAPPY Truck стал Гусейн Гасанов.

«Очень круто, что в России появилась соцсеть отдельно для коротких видео. Нам не хватало, на самом деле, такого приложения. Мне очень нравится, что пользователи могут делать коллаборацию со мной, а я с ними. Коллабы – это некий прямой контакт с аудиторией, то есть ты можешь сразу ответить на видео, получить реакцию. Это как-то сближает», — прокомментировал Гусейн Гасанов. Он также отметил, что стабильно размещает контент в Yappy: раз в два – три дня. «В целом очень удобное приложение. Yappy постоянно обновляется, все работает стабильно, и я думаю, что все будет только лучше», — резюмировал Гасанов.

Также для гостей работала площадка для мини-футбола, лаундж-зона и фудкорт со специальным меню. А самые смелые попробовали себя в роли уличного художника и расписали специальную граффити-стенку.

Напомним, что YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами.

Также планируется, что за лето мобильная академия контента Yappy Truck посетит такие города как Тверь, Казань и Нижний Новгород.

YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать совместные ролики (коллабы) с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. На видеоплатформе уже зарегистрировались популярные блогеры Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова, и другие.