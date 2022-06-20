До 1 сентября президент РФ поручил расширить программу льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин дал поручение до осени расширить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, в которых родится ребенок до конца 2023 года.

Поручение глав государства по поводу расширения программы льготной семейной ипотеки представлено на официальном сайте Кремля.

Сейчас программа распространяется на те семьи, в которых ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Взять кредит возможно до конца 2023 года.

Поручение предоставлено правительству России. Его необходимо исполнить до 1 сентября 2022 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года.

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