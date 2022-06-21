В аэропорту Пулково во вторник отменили или задержали четыре рейса

Во вторник, 21 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены три авиарейса и один задержан.
С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Победа» до Москвы, который должен был покинуть Северную столицу в 7:55, но его отложили до 8:20.
Также авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Бухару (должен был вылететь в 2:00), российскую столицу (14:10), Нур-Султан (22:00).
Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью. На прошлой неделе петербургские туристы и жители не смогли улететь в Анталью. У некоторых это вызвала недоумение, поэтому в Пулково прокомментировали сложившуюся ситуацию.