В аэропорту Пулково во вторник отменили или задержали четыре рейса

В аэропорту Пулково во вторник отменили или задержали четыре рейса
В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 21 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены три авиарейса и один задержан.

С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Победа» до Москвы, который должен был покинуть Северную столицу в 7:55, но его отложили до 8:20.

Также авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Бухару (должен был вылететь в 2:00), российскую столицу (14:10), Нур-Султан (22:00).

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью. На прошлой неделе петербургские туристы и жители не смогли улететь в Анталью. У некоторых это вызвала недоумение, поэтому в Пулково прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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