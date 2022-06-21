В аэропорту Пулково во вторник отменили или задержали четыре рейса

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 21 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены три авиарейса и один задержан.

С опозданием вылетит самолет авиакомпании «Победа» до Москвы, который должен был покинуть Северную столицу в 7:55, но его отложили до 8:20.

Также авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Бухару (должен был вылететь в 2:00), российскую столицу (14:10), Нур-Султан (22:00).

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.