Главный синоптик Петербурга рассказал о летнем солнцестоянии 21 июня

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов напомнил жителям города, что 21 июня — день летнего солнцестояниям.

Специалист рассказал в своем Телеграм-канале, что сегодня петербуржцев ждет самый длинный день в году и самая коротка ночь. Однако это не единичный день, а целая неделя, в течение которой солнце будет заходить за горизон примерно в 22:17.

Также, по словам Колесова, в эти дни особенно хорошо будут заметны белые ночи. В город пришел антициклон, который разгонит облака и повысит ночные температуры. Облачно будет еще пару дней, но к выходным установится почти ясная погода, да и температура по вечерам ожидается выше плюс 20 градусов.

«Поэтому готовим фотоаппараты и встречаем белые ночи при самой комфортной погоде», — заключил главный синоптик Северной столицы.