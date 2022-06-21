Сотрудница-хулиганка «заминировала» АЗС на Пискаревском проспекте

В Петербурге за «минирование» автомобильной заправочной станции в Красногвардейском районе задержали продавца-кассира этой заправки.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье на телефон АЗС «Шелл» на Пискаревском проспекте позвонила неизвестная, которая сообщила, что заправка заминирована. На место были вызваны полицейские, но никакой взрывчатки на территории АЗС так и не нашли.

Женщину, сообщившую о бомбе на АЗС, нашли и задержали в тот же день. Это оказалась продавец-кассир данной заправочной станции. Как сообщили в правоохранительных органах, она «заминировала» АЗС из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Сотрудницу заправки пока отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные хулиганы в масках выстрелили в юношу на проспекте Ветеранов.