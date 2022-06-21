Эксперт «Финтех Старт» рассказал о тенденциях в банковских инновациях

В России в то время, как одни корпорации приостановили новые проекты по банковским инновациям, другие начали усиливать работу в этом направлении.

Новые актуальные запросы банков сместили основной фокус на поиск российских аналогов программного обеспечения, которые будут простыми для интеграции технологий и проектов с большой клиентской базой для «партнерок». При этом идеи по ESG-проектам отошли на второй план.

Как отметил председатель Ассоциации «Финтех Старт» Арсений Третьяков, несмотря уход из России таких крупных производителей ПО — поставщиков решений для бизнеса, как SAP, с созданием собственных ERP-систем смогут справиться российские стартапы. По словам эксперта, у разработчиков уже был опыт в создании аналогичного программного обеспечения, в том числе решений по управлению складами или финансовых учетных систем.

«Банкам, инновационным и IT-подразделениям компаний стоит обратить внимание даже на разработки уровня MVP для пилотирования и дальнейшего внедрения, только так можно получить хорошие продукт и технологию на ранней стадии и самим доработать их под бизнес», — считает Третьяков.

По мнению эксперта, искать финтех-решения для оплаты покупок за границей и денежных переводов можно даже и не начинать. Сейчас лучше уделить внимание проектам для «розницы» в сфере интернет-маркетинга. Это может быть построение моделей для расчета эффективности охватной рекламы, различные решения для создания видеоконтента, инструменты для социальных медиа, которые будут ориентированы только на отечественные площадки и соцсети.

Востребованы оптимизация бизнес процессов и автоматизация рутинных направлений. Также большой спрос наблюдается на HR-технологии, которые помогли бы автоматизировать массовый найм и управлять командами.

Для банков также важны скоринговые сервисы, позволяющие значительно сократить время рассмотрения заявки на кредит и быстро определить финансовое положение заемщика.

Кроме того, кредитные организации сосредоточены на инструментах, помогающих малому и среднему бизнесу выходить на маркетплейсы. Еще один важный критерий для корпораций — легкость интеграции новых продуктов с рынка, в частности SaaS (Service-as-a-Service), открытых API и облачных решений.