В загоревшейся квартире на проспекте Кузнецова погиб мужчина

В загоревшейся квартире на проспекте Кузнецова погиб мужчина
Квартира загорелась в доме на проспекте Кузнецова. Фото: google.maps

Квартирный пожар в Красносельском районе Петербурга унес жизнь одного человека.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, пожар произошел в доме №25/1 по проспекту Кузнецова. Очевидцы вызвали пожарных в 13:30.

К месту происшествия направили 19 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. В доме загорелась трехкомнатная квартира, огонь уничтожил комнату площадью 20 квадратных метров и балкон.

С пожаром справились меньше, чем за час — он был ликвидирован к 14:20. В сгоревшей квартире после тушения спасатели нашли погибшего мужчину.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Гатчиной мужчина и его падчерица случайно облились бензином и загорелись. Оба попали в больницу в Гатчине с тяжелыми термическими ожогами головы, конечностей, туловища и верхних дыхательных путей.

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