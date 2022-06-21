«Теплосеть» проведет испытания в трех районах Петербурга 22 июня

В трех районах Петербурга в среду, 22 июня, пройдут испытания тепловых сетей на плотность и прочность.

Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербург», гидравлические испытания пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах.

Во время испытаний температура воды в теплосетях не будет превышать 40 градусов.

О возможных коммунальных авариях можно сообщить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).

Петербуржцам также напомнили, что нельзя приближаться к месту вытекания воды, не заходить в огражденную зону, а также не подходить к попавшему в зону разлива автомобилю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД между Рябовским и Колтушским шоссе частично перекроют на месяц. Будет закрыто движение по первой и второй полосам, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 км/ч.