«Теплосеть» проведет испытания в трех районах Петербурга 22 июня

&#171;Теплосеть&#187; проведет испытания в трех районах Петербурга 22 июня
Теплосети испытают в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах. Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

В трех районах Петербурга в среду, 22 июня, пройдут испытания тепловых сетей на плотность и прочность.

Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербург», гидравлические испытания пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах.

Во время испытаний температура воды в теплосетях не будет превышать 40 градусов.

О возможных коммунальных авариях можно сообщить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).

Петербуржцам также напомнили, что нельзя приближаться к месту вытекания воды, не заходить в огражденную зону, а также не подходить к попавшему в зону разлива автомобилю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД между Рябовским и Колтушским шоссе частично перекроют на месяц. Будет закрыто движение по первой и второй полосам, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

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