В Колпино разыскивают мужчину с судимостями, изнасиловавшего знакомую

Сотрудники полиции Колпино разыскивают мужчину с криминальным прошлым, который изнасиловал 34-летнюю знакомую.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 19:00 в полицию обратилась жительница Колпино. Она сообщила, что 20 июня ее изнасиловал малознакомый 40-летний мужчина. Со слов пострадавшей, это произошло, когда она была у него в гостях на улице Машиностроителей, 5.

Правоохранители приняли меры к розыску подозреваемого. При обыске в его квартире полиция изъяла отпечатки пальцев, постельное белье и полимерный пакет с веществом белого цвета.

Установлено, что в прошлом мужчина был условно осужден за квартирную кражу и вовлечение в нее несовершеннолетнего, а также за неуплату алиментов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку пытались изнасиловать под угрозой ножа в Учебном переулке.