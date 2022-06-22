Маленький мальчик утонул в реке под Петербургом

Маленький мальчик утонул в реке под Петербургом
Мальчик утонул в речке. Фото: Прокуратура Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители расследуют смерть полуторагодовалого ребенка, утонувшего в реке.

Как стало известно Gazeta.SPb, трагическая смерть малыша произошла накануне около 20:00 в небольшой реке Выбьенка в деревне Выбье. Мальчик захлебнулся в речке, когда родители отвлеклись. В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел по недосмотру родителей.

Мальчик утонул в речке. Фото: Прокуратура Ленобласти

Погибший проживал в полной многодетной семье мигрантов из Таджикистана. Его 40-летняя мать не работает, а отец трудится сварщиком. На учете семья не состоит.

Решается вопрос о возбуждении дела. Проверку проводят следственный отдел и прокуратура по Кингисеппу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник случайно выстрелил себе в ногу из пневмата в Петербурге. Проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются.

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