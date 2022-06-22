Суд в Петербурге вынес приговор по делу о хищении 58 млн рублей у Минобороны

В Петербурге осудили трех фигурантов дела о хищении 58 миллионов рублей у Минобороны РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Петербургский гарнизонный военный суд признал Максима Монида, Андрея Павленко и Андрея Морозова в крупном мошенничестве и получении взятки должностным лицом.

Суд выяснил, что фигуранты под руководством Павленко с 2013 по 2017 год подавали в Минобороны документы на подставных военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы. Они хотели обмануть оборонное ведомство на 110,6 млн рублей, но добыть получилось только 58,3 млн рублей.

Кроме того, Морозов, будучи офицером медицинской службы ЗВО, похитил чуть больше миллиона рублей из средств, выделяемых на выплаты военным за особые достижения. Также он получил 20 взяток на 1,9 млн рублей за помощь в поступлении на военную службу или переводе на новое место службы.

Еще одно преступление Морозова — обман страховой организации на 2 млн рублей. Он получал деньги, подавая поддельные документы о тяжелых ранениях «военных» в период службы.

Всего фигуранты совершили 126 преступлений.

По решению суда, Монида отправили в колонию общего режима на 3,5 года и лишили звания майора, Морозов проведет 7,5 года в колонии строгого режима и выплатит штраф в 2 млн рублей, а также лишится того же звания. Павленко приговорили к 8 годам в колонии общего режима.

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